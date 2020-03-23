Милонов призвал ужесточить наказание организаторам массовых беспорядков во время пандемии

В тюрьмах Колумбии прошли массовые беспорядки в связи с мерами, принимаемыми местными властями в рамках борьбы с коронавирусом. Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден, что российская оппозиция тоже может конвертировать ситуацию с пандемией в политическую нестабильность.

Как сообщило издание El Tiempo со ссылкой на министра юстиции Маргариту Кабельо, в ходе протестов в тюрьме «Ла Модело» в Боготе погибли 23 и пострадали 83 заключенных, 32 из них находятся в больнице. По информации издания, было ранено семь сотрудников тюрьмы, из которых двое находятся в критическом состоянии.

В России провокаторы могут использовать панику среди населения из-за коронавируса с целью раскачать политическую ситуацию в стране. С этим согласен член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«Оппозиция России воспринимает коронавирус как счастье для себя. Практически неограниченная свобода в распространении фейков и слухов позволяет оппозиционерам выгодно конвертировать эту ситуацию в некую политическую нестабильность. Невозможно сразу подтвердить или опровергнуть заведомо ложные сообщения о массовой гибели людей от коронавируса. Это шанс для тех, кто выступает за дестабилизацию обстановки в нашей стране вместо социальной консолидации», — выразил мнение Милонов в интервью Федеральному агентству новостей.

Парламентарий призывает увеличить ответственность для тех, кто собирается организовывать или участвовать в массовых беспорядках в период пандемии коронавируса.

«Естественно, ответственность сейчас должна быть другая, так как это не просто несанкционированный первомай. Подобного рода призывы в участии и организации несанкционированных мероприятий могут быть с совершенно другими последствиями. Также распространение фейковых слухов может спровоцировать совершенно ужасные последствия, которые будут не сравнимы с реальной угрозой от пандемии. Здесь право на распространение информации по коронавирусу должно быть исключительно у источников, которые получили сообщение от государства», — выразил мнение депутат.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные митинги. Причиной стали выборы в Мосгордуму, к которым не был допущен ряд кандидатов. Отказ они получили из-за фальсификации подписей избирателей. Все акции недовольных либералов были тщательно спланированы и привели к настоящим массовым беспорядкам. В общей сложности полиция задержала около 1,7 тысячи провокаторов.