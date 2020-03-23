Минздрав РФ рассказал, кто входит в зону риска из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, кто входит в зону риска из-за коронавируса.

По ее словам, кроме пожилых людей, вирус наиболее опасен для ВИЧ-инфицированных, пациентов с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. В группу риска также можно отнести людей, перенесших трансплантацию органов, страдающих хроническими заболеваниями, а также больных такими заболеваниями, как сахарный диабет, ожирение, бронхит.

Беречь себя больше остальных должны люди с бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как пишет газета «Известия», у этих людей есть проблемы со здоровьем, коронавиурс может только ухудшить состояние. Она рекомендовала людям из группы риска выходить на улицу с соблюдением всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

«Даже если родственники принесли им продукты, нужно помнить о дистанции при общении, минимизации прикосновений, объятий», — уточнила она.

Ранее британские ученые назвали новые симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии коронавирусной инфекции. По данным специалистов британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK), зараженные коронавирусом пациенты перестают чувствовать вкус еды и различать запахи.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 234 тысяч человек. От вируса погибло более 11 тысяч человек.