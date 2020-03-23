Сябитова рассказала, как коронавирус заставил россиян активнее искать партнеров

Москва, 23 марта. Россияне на фоне распространения коронавирусной инфекции стали активнее искать вторую половинку, сообщила телесваха Роза Сябитова.

По ее словам, в такие сложные моменты, как сейчас, люди начинают осознавать, что защиту и опору необходимо искать в семье. Сябитова отметила, что «никто в одиночестве помирать не хочет», поэтому и природа, и разум подталкивают людей искать себе партнера.

Более того, россияне стали снижать требования к спутникам жизни. По словам ведущей «Давай поженимся!», теперь все хотят не принцев и принцесс, а обычных мужчин и женщин с человеческими качествами.

«В экстремальной ситуации все понимают, что важны не деньги и статус, а человеческие качества. И сразу у меня рейтинг врачей, пожарных, учителей становится пиковый, потому что эти люди в такой период тебя будут спасать, лечить и защищать», — отметила Сябитова в беседе с Nation News.

Вспышка коронавирусной инфекции была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. На сегодняшний день число зараженных превысило 343 тысячи человек, от инфекции погибли свыше 14 тысячи человек, напомнил Infox.ru.

Всемирная организация здравоохранения призвала соблюдать простые правила, которые могут уберечь от заражения. В частности, ВОЗ советует регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах, указала «Газета.ру».