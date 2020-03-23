Мишустин сравнил ситуацию с коронавирусом в России и в мире

Москва, 23 марта. Ситуация с распространением коронавируса в России не такая острая, как в мире, своевременно принятые ограничительные меры позволили стране заметно выиграть время. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается в мире сложной… в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах», — сказал он на совещании с членами правительства.

Мишустин добавил, что меры по сдерживанию и распространению вируса проводятся оперативно. По его словам, своевременные ограничения, на которые вынужденно пошли и люди, и учреждения, позволили существенно выиграть время, и оставить запас на подготовку к экстренному реагированию для врачей.

Ранее глава российского кабмина сообщил, что за сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заболевания, и общее число носителей вируса достигло 438, передает «МИР 24». В то же время 17 человек выздоровели.

Как сообщает телеканал «360», в рамках борьбы с распространением инфекции Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать специальную систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Сообщается, что она будет работать на основе данных телефонов о геолокации. Те, кто взаимодействовал с зараженными, будут получать оповещение об этом через сообщения и должны будут самоизолироваться.