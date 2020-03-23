Коронавирус, последние новости в мире и в России: заразились Меркель, Доминго и Вайнштейн

Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, продолжает разрастаться. Количество заболевших растет, в том числе и в России. Об основной группе риска — пожилых людях — позаботился мэр Москвы Сергей Собянин, который попросил соблюдать карантин всех москвичей старше 65 лет.

Последние новости о коронавирусе в стране и в мире в обзоре Федерального агентства новостей.

Коронавирус: главное на утро понедельника, 23 марта

Число заболевших в мире — 335997, прирост за сутки — 28720 человек. Всего от коронавируса умер 14641 человек, в том числе за последние сутки — 1593 человека. Вылечились — 98333 человека, из них за последние сутки — 5961.

Данные по России

В России официально подтверждены 438 случаев заболевания, из них 71 — за последние сутки. 17 человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано.

Что происходит в мире

С 23 марта Россия ограничит авиасообщение со всеми странами, оставив только регулярные рейсы в столицы других государств и чартеры для эвакуации российских граждан.

Канцлер Германии Ангела Меркель ушла на добровольный карантин после контакта с зараженным коронавирусом врачом. Меркель продолжит выполнять свои обязанности в условиях изоляции.

Врачи обнаружили коронавирус у знаменитого певца Пласидо Доминго, он и его семья находятся на карантине.

Коронавирус выявлен у отбывающего 23-летний тюремный срок голливудского продюсера Харви Вайнштейна, он переведен в карантинный блок тюремной больницы.

В США на фоне пандемии коронавируса зафиксирован резкий рост продаж оружия населению.

Канада отказалась от участия в летней Олимпиаде-2020 из-за коронавируса.

Седьмой борт ВКС РФ с военными вирусологами прибыл в Италию

Седьмой борт Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает Минобороны России. В Италию прибыли российские военные медики, также доставлено оборудование для диагностики коронавируса и для проведения дезинфекционных мероприятий.

Итальянские власти поблагодарили Россию за помощь, о своей благодарности пишут итальянцы, а также живущие в Италии граждане РФ.

Собянин ввел карантин для пенсионеров

Пожилым москвичам (старше 65 лет) настоятельно рекомендовано временно ограничить контакты с другими людьми и посещение публичных мест. Об этом сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он посоветовал пожилым москвичам для минимизации риска заражения по возможности не выходить из дома, в том числе на работу.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — попросил Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что всем пожилым москвичам будет выплачена единовременная финансовая помощь в размере четырех тысяч рублей.