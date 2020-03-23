Стоимость российской пшеницы побила цены на нефть

Москва, 23 марта. Цена на российскую пшеницу установила исторический максимум. Стоимость одной тонны зерновой культуры выросла на 1,02 тыс. рублей и в настоящее время составляет 13,27 тыс. рублей.

Таким образом, пшеница обогнала по стоимости российскую нефть. Так, цена за тонну нефти марки Urals на средиземноморском рынке (CIF Augusta) по данным на 19 марта составляла 12,85 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет «Совэкона». По мнению экспертов, главными причинами роста цен на зерно стали девальвация рубля и относительно высокие мировые цены.

Напомним, нестабильное положение на рынке нефти наблюдается с начала марта. После того, как страны ОПЕК+ не смогли принять консолидированное решение по сделке об ограничении суточной добычи сырья, цены на черное золото начали стремительно падать. И всего за несколько недель снизились почти в два раза. Как уточняет телеканал 360, в среднем стоимость барреля упала на 8-10%.

Но на аграрный сектор, как показывает динамика роста цен на пшеницу, эти события никак не повлияли. «Невероятный подъем» российского сельскохозяйственного сектора еще в конце января отмечали аналитики немецкого издания Der Tagesspiegel. В 2019 году самыми крупными покупателями продукции агропромышленного комплекса РФ были Египет, Турция, Китай и Южная Корея.