Пожилым москвичам выплатят материальную помощь из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, получат разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин в обращении к горожанам.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте мэра Москвы, с 26 марта по 14 апреля пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим, не посещать общественные места.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, власти столицы выплатят разовую материальную помощь.

«Из них две тысячи рублей будет выплачено авансом, еще две тысячи рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения», — передает «РИАМО» распоряжение Собянина.

Как отмечают «Известия», губернатор Московской области Андрей Воробьев также подписал 23 марта соответствующий указ, согласно которому жителям региона старше 65 лет выплатят три тысячи рублей. Глава Подмосковья призвал пожилых людей и лиц, страдающих от хронических заболеваний, оставаться дома с четверга до 14 апреля, передает телеканал «360».

По последним данным, в России установлены 438 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Во всех 85 субъектах страны действует режим повышенной готовности, а также временные ограничения на посещение зарубежных государств. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что дефицита продуктов в магазинах не будет.

В целом, коронавирусная инфекция охватила уже более 160 стран. Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии, пишет «Газета.ru».