Еще три жителя Челябинской области заболели коронавирусом

Челябинск, 23 марта. Анализы на коронавирус показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, всех госпитализировали. Об этом рассказала заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Первый случай заболевания в области подтвердился 21 марта. Житель Миасса вернулся из Испании. Его изолировали, болезнь протекает в легкой форме, пишет «ФедералПресс».

В понедельник Гехт сообщила еще о трех случаях заражения, жители области вернулись из Италии. Граждан госпитализировали в инфекционное отделение клинической больницы №8.

«У нас есть еще три случая, пока не подтвержденных «Вектором», но с полученным положительным результатом. Они находятся в боксах, поэтому в ближайшее время мы ждем подтверждения от «Вектора», – сказала замглавы региона.

Она уточнила, что всех контактировавших с заболевшими уже предупредили, они находятся на самоизоляции, вскоре медики возьмут анализы.

Как напоминает «Газета.ru», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 343 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались. Наибольшее число заражений зафиксировано в Италии, Испании и Германии. В России установлены 438 случаев заболевания.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце прошлого года, вспышку зафиксировали в китайском городе Ухань. Некоторые специалисты, к примеру, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин, полагают, что вирус завезли в КНР американские ученые.