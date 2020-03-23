Правительство приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Правительство РФ приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведение <...> всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в документе.

Согласно распоряжению правительства, региональные власти должны на время прекратить проведение профилактических медосмотров. Ответственность за информирование граждан о приостановке диспансеризации ложится на федеральный фонд ОМС, территориальные фонды ОМС, страховые медорганизации и Росздравнадзор. Как пишет «Газета.ру», распоряжение о приостановке будет действовать до особых указаний правительства.

В текущем году диспансеризацию должны пройти россияне 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 и 1999 годов рождения. Кроме того, профилактический осмотр проходят все граждане старше 40 лет, напоминает «ФедералПресс».

Напомним, первые случаи инфицирования коронавирусом были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число заразившихся по всему миру превысило 340 тысяч человек, а жертвами COVID-19 стали около 15 тысяч.

Россия принимает все необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, РФ ограничила авиасообщение со всеми странами, пишет НСН.