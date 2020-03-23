Китайский вирусолог рассказал, когда Европа сможет победить COVID-19

Пекин, 23 марта. Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом. Об этом рассказал один из ведущих китайских вирусологов, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун. Он выступил во время видеоконференции.

По его словам, континенту для этого может потребоваться до двух лет. Как уточнил эксперт, совершенно нормально, если вирус будет то появляться, то исчезать.

«Это продлится один или два года», — сказал он.

Как пишет издание South China Morning Post, он призвал забыть о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем.

Ранее на страницах французского издания Le Figaro специалист по политической философии Жан-Лу Боннами написал, что кризис, вызванный коронавирусом во Франции, обнажил ряд слабостей страны в вопросах развития медицины и общества.

По мнению эксперта, по-настоящему развитые страны, такие как Южная Корея смогли локализовать эпидемию, не прибегая к карантину и не жертвуя экономикой. Автор статьи приводит в пример опыт Японии, Гонконга, Тайваня и Сингапура, где также сумели остановить распространение коронавируса.

Боннами утверждает, что ограничительные меры во Франции говорят о ее упадке. Как отмечает Боннами, успешная стратегия Сеула заключалась в массовом тестировании населения. По его словам, сдавать анализы обязывали даже тех граждан, у кого не наблюдались симптомы. Автор жалуется, что реализовать подобное во Франции невозможно из-за нехватки средств для диагностики.