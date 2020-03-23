Роскачество нашло кишечную палочку в одном из образцов молока

Москва, 23 марта. Эксперты Роскачества провели повторное исследование молока шести популярных торговых марок и нашли в одном из образцов кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Специалисты рассказали, что в нынешнем исследовании фальсификации выявлено не было. В образцах не нашли растительных жиров, сухого молока и снижения жирности.

«И хотя от перечисленных нарушений или недостатков избавиться удалось, в составе молока появились новые «жители» – бактерии кишечной палочки», — уточнили специалисты, говоря об одном из образцов.

Как отмечает «ФедералПресс», в первом исследовании у молока четырех торговых марок из 90 выявили антибиотики и их следы, а у 46 образцов — допустимые следовые количества.

На этот раз эксперты дополнительно протестировали молоко шести торговых марок с жирностью 3,2%, отметив по пяти из них сохранение статуса или повышение позиции, а также устранение недостатков, обозначенных предыдущим исследованием. В частности, молоко проверили на наличие потенциально вредных веществ, например, тяжелых металлов, антибиотиков, на микробиологию и оценили по органолептическим показателям.

Эксперты Роскачества ранее проверили несколько образцов томатного сока, в некоторых из них был найден фальсификат, то есть случаи обмана потребителей. Так, в соке четырех торговых марок оказался добавленный сахар. Причем данных о нем не было ни в составе, ни в наименовании продукта. Еще восемь производителей назвали продукцию соком, хотя она таковой не является по физико-химическим показателям.