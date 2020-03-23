Философ-майданщик Дацюк считает, что коронавирус уничтожит остатки промышленности Украины

Киев, 23 марта. Пандемия коронавируса уничтожит остатки производств на Украине, о каких-либо радужных перспективах даже в статусе «аграрной сверхдержавы» следует забыть. Такое мнение выразил сторонник Майдана, философ Сергей Дацюк.

Он констатировал, что национальная экономика в настоящее время пребывает в худшем состоянии за последние годы.

«Инвестиционная политика Украины на ближайшие годы накрылась. Такого зверя, как инвестиции, в ближайшие 2-3 года не будет. Будет как бы отщипывание крошечек на поддержание штанов, чтобы мы совсем не умерли», — заявил Дацюк.

Философ вспомнил, что еще несколько лет назад страна не была в ситуации внешнего финансового управления, поскольку свое место занимала глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и не случился так называемый «Банкопад», массовое банкротство кредитно-финансовых учреждений в стране.

«Мы хоть как-то управляли фондовой системой, а сейчас мы ничем не управляем, финансами внутри страны не управляем, даже курс гривны удержать не можем. Не говоря уже ни о чем другом», — с сожалением признал он.

Дацюк отметил, что вдобавок Украина полностью «убила» свою промышленность, которую окончательно добьет нынешний мировой кризис. По мнению философа, у страны остался лишь аграрный сектор, но и за него еще предстоит бороться.

«Борьба наша будет происходить за сельское хозяйство и изо всех сил удержания инфраструктурного обеспечения, чтобы был газ, тепло, вода, канализация и т.д. Вот за это мы будем бороться, и побороться за это — та еще задачка, потому что оно все будет рассыпаться, потому что мы вложениями не занимались», — резюмировал политолог.

Ранее Дацюк уже говорил о печальном будущем Украины. Философ отмечал, что страна разрушается неполноценной нестратегической политикой, которая не способна адаптироваться к текущей повестке.