Москва, 23 марта. Российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, как оконфузился в женском туалете. По его словам, его перепутали там с женщиной.

Артист рассказал о конфузе в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. По его словам, забавная история приключилась с ним много лет назад перед концертом в Самаре. Причем певец не сразу понял, что перепутал двери, догадался он только тогда, когда встретился лицом к лицу с одной прекрасной особой.

«У меня уже в те годы была прекрасная шевелюра. И вот захожу я в кабинку. А там на унитазе сидит огромная полная женщина в рейтузах с начесом. Она посмотрела на меня и говорит: «Что смотришь, дура? Проходи в следующую кабинку», — рассказал 67-летний композитор.

Впрочем, по словам артиста, это не единственная комичная история, которая произошла с ним. Укупник сообщил, что в молодости чуть не пострадал от любви к одной даме.

Актриса Яна Поплавская, которая была одной из участниц шоу, рассказала свою забавную историю. Оказывается, раньше ее дразнили за огромный рот и глаза, и она мечтала «зашить свой рот», но отец всегда находил для дочери слова поддержки.