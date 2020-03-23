Число зараженных коронавирусом в России достигло 438 человек

Москва, 23 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки. Общее число зараженных составило 438 человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что все новые заразившиеся посещали неблагоприятные по инфекции страны.

Ранее сообщилось, что Россия с 23 марта ограничила авиасообщение со всеми странами мира на фоне пандемии коронавируса.

Китайские власти в конце прошлого года сообщили о вспышке неизвестной инфекции в Ухани. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 343 тысяч человек, от заболевания погибли свыше 14 тысяч человек.

Согласно порталу coronavirus-monitor.ru, наибольшее число зараженных находятся в Китае (81 тысяча человек), Италии (59 тысяч человек) и США (35 тысяч человек).

Ранее китайские власти обвинили США в причастности к созданию нового типа коронавируса. Некоторые эксперты согласны с доводами Пекина, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин сообщил, что инфекцию создали в одной из секретных лабораторий Пентагона в 2015 году.