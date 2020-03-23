Сотни российских туристов не могут выбраться из Перу после ввода режима ЧС из-за COVID-19

Во всем мире правительства стран одно за другим экстренно принимают меры по обеспечению безопасности и пытаются предотвратить распространение коронавируса. В ряде государств уже введен режим чрезвычайной ситуации, страны Евросоюза закрывают границы. Все эти попытки спасти население приводят к ряду проблем и не только экономического характера. Так, на южноамериканском континенте оказались в условиях вынужденной изоляции порядка двухсот российских туристов, которые из-за введенного режима ЧС не могут вылететь домой из Перу. Журналисты Федерального агентства новостей разбирались в проблемах российских граждан и попытались выяснить, как они оказались заложниками ситуации.

На сегодняшний день, согласно официальной статистике, в республике Перу больше 300 человек заразились коронавирусом. Пять человек погибли из-за инфекции, еще 16 пациентам удалось оказать квалифицированную помощь, и они пошли на поправку. Такая обстановка и вынудила объявить в стране чрезвычайное положение. Президент Перу Мартин Вискарра 16 марта сообщил об этом решении в обращении к нации, которое транслировалось в сети. Тогда он уточнил, что меры вводятся на 15 дней.

Затянувшиеся каникулы

Перу — одна из многих стран мира, где не по своей воле отпуск пришлось продлить более, чем 200 гражданам России. Журналисты ФАН побеседовали с некоторыми из них и узнали, была ли тревога перед закрытием границ в Перу или проблемы образовались внезапно. Оказалось, что немногие наши соотечественники оперативно отреагировали на новости о коронавирусе и стали паниковать. Большинство отдыхающих туристов, напротив, наслаждались отдыхом — люди даже представить не могли, что история с распространением COVID-19 обернется для них такими тотальными проблемами.

«Мы сейчас в Перу, нас (туристов из РФ. — Прим. ФАН) тут 200 человек. Рейсы все отменили, в стране ЧС. Даже если предположить, что ЧС снимут, новые билеты в РФ обойдутся в 150 тысяч рублей на каждого. Это при условии, что страны транзита тоже не введут ЧС. Нам нужно достучаться до МИДа, чтобы организовал специальный борт МЧС. Мы готовы даже его оплатить. Сегодня ходили в посольство РФ», — сообщил журналисту ФАН один из российских туристов.

Отчаявшиеся туристы, которые теперь не могут попасть домой, объединились в группы в социальных сетях и мессенджерах и там держат связь, обсуждают проблемы. Беда в том, что многих беспокоят финансовые вопросы и бытовые проблемы. В сложившейся ситуации никто из них не рассчитывал на такие длительные каникулы в Перу, и у некоторых россиян попросту заканчиваются деньги. Жилье и средства к существованию они вынуждены искать своими силами.

Достучаться до МИДа

Сотни россиян уже несколько дней обивают пороги российского посольства в Перу. Люди верят, что сейчас, во времена жесточайших ограничений помочь им смогут только российские дипломаты. Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что в российское посольство в Перу обратились уже более 200 туристов, которые вынужденно остаются в стране. Дипломаты составляют списки туристов, но пока отправить их на родину так и не удалось.

«На текущий момент в Перу зарегистрировано более 220 российских граждан, которые не могут вовремя покинуть страну и убыть на родину. Российские дипломаты принимают все обращения граждан без исключения и регистрируют их. Все они прибыли в страну с целью туризма и имеют российское гражданство, — сообщил ФАН источник в дипломатических кругах республики.

После поступления сотен обращений от российских туристов ситуацию в Перу взяли на контроль в МИД России. Известно, что сейчас дипломаты уже занимаются вопросом организации спецрейса для эвакуации россиян из перуанской республики. По данным ФАН, сложность в том, чтобы быстро собрать всех туристов в столице для отправки на родину.

«Туристов, оказавшихся в период ЧС в Перу и желающих вернуться в Россию, просим обратить внимание, что работа по организации эвакуационного рейса из Перу находится на завершающем этапе. Прорабатывается проезд до Лимы туристов из других уголков Перу», — сообщили российским туристам в российском посольстве.

В конце прошлой рабочей недели по общим подсчетам в Россию не могли вернуться порядка девяти тысяч граждан России. Список стран обширный, но проблемы у российских туристов одни и те же: местные власти неожиданно ввели режим ЧС, было нарушено авиасообщение, и путешественники остались за рубежом наедине со своими проблемами. Как только к ситуации подключились дипломаты МИД России, удалось наладить эвакуацию россиян домой. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, сейчас в круглосуточном режиме ведется работа по возвращению граждан РФ на родину.