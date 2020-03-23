Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 22 марта

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась за сутки в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Действия ВС Турции

Через погранпереход Кяфр Лусин в Идлиб вошла очередная колонна с военной техникой — в основном, с САУ Т-155 Firtina.

ВС Турции развернули два дополнительных наблюдательных пункта в Аль-Мушейрифе и Тель Хаттаб к юго-востоку от Джиср эш-Шугура.

Поскольку 23 марта состоится второе совместное российско-турецкое патрулирование, турецкие военнослужащие проехались вдоль трассы М4 до Эрихи, предварительно проинспектировав дорогу.

Нарушения режима прекращения огня

Боевики объявили об отбитой вылазке правительственных сил на н.п. Аль-Футейра в Джебель аз-Завия.

Российской стороной зафиксировано 3 обстрела населенных пунктов Аджель провинции Алеппо, Дадих провинции Идлиб, Икко провинции Латакия со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам».

Заевфратье

Силами армейской авиации ВКС России проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн Исса – Мишрака – Бир Кантари – Бир Хамид аль-Али – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.

В деревне Телль ас-Саман к северу от Ракки на СВУ подорвался военный автомобиль «Сирийских демократических сил».

Неизвестные застрелили бойца СДС в деревне Зейбан к востоку от Дейр эз-Зора.

На электростанции Харб Аскар под Камышлы взорвалось СВУ, окружающим зданиям нанесён материальный ущерб.

Северная Сирия

В Эль-Бабе взорвался автомобиль — была совершена попытка покушения на адвоката Анвара Рахиба. Он и еще двое его сыновей получили ранения.

Некая группировка, именующая себя «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» («Движение исламского возмездия») объявила, что расправится со всеми турками и их наёмниками-предателями, которые оккупировали землю Сирии. Эрдогана они окрестили «мунафиком», который стал причиной провала «сирийской революции».

В заявлении, распространённом в соцсетях, боевики пообещали дальнейшие подрывы и теракты как против протурецких, так и против правительственных сил.

Боевики взяли на себя ответственность за проведение 118 операций против ВС Турции и Сирийской Арабской Армии в 2019 году. За этот период, как заявили в группировке, было ликвидировано 187 протурецких боевиков, 13 турецких офицеров и 24 сирийских военнослужащих.

Салафитская группировка «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» появилась в прошлом году в Ираке. Главаря группировки зовут Абу Усама аш-Шами. Бытует мнение, что «Харакят аль-Интикам аль-Исламия» — это одна из «дочек» ИГ1 (запрещено в РФ) или «Ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Такой вывод был сделан из-за одинаковых формулировок и оборотов речи, использованных в обращении.

#مملوك_الاسد

معقول ماضل غير سوريا

خليكم بايران او روسيا

اووووو

بس حلوا عن ..... pic.twitter.com/OA1zkMOhIg — المقدم سامر الصالح (@VXiVaMIBZBxO7qH) March 22, 2020

Центральная Сирия

В городе Ат-Табка ночью произошло четыре теракта:

— подрыв СВУ в штабе ополчения возле бассейна «Андалусия»;

— подрыв патруля СДС рядом с первым местом теракта;

— подрыв патруля СДС возле развязки Мейсалун;

— подрыв патруля СДС во время попытки эвакуации раненых в месте третьего взрыва.

Погибло шестеро ополченцев. Въезды и выезды в город блокированы. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека обвинила во всём «ячейки сирийского режима».

Гуманитарная обстановка

Гуманитарная помощь

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарных акции в населенных пунктах Маррат провинции Дейр эз-Зор, Кини Наби провинции Хасеке, Телль Мухлат, Баш Дульки провинции Ракка. В ходе данных мероприятий нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики было выдано 1075 продовольственных наборов общим весом 4,87 тонны.

Специалистами Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 113 сирийским гражданам в населенном пункте Камышлы провинции Хасеке.

Коронавирус

В Сирии официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заражённая девушка приехала из Великобритании через Ливан. Сейчас она изолирована.

В провинциях Алеппо, Латакия и Тартус прекращены рейсы общественного транспорта.

Закрыт пункт пропуска Абу аз-Зандин на линии разграничения между силами «Щита Евфрата» и правительственными войсками из-за угрозы распространения коронавируса.

С 6 утра 23 марта на северо-востоке Сирии вводится запрет на выход из дома.

На подконтрольных официальному Дамаску территориях объявлено об «активации» 13 статьи закона №7 от 2007 года «О предотвращении распространения болезней». Теперь лиц, которые укрывают инфицированных, намеренно заражают остальных или не соблюдают предписанные правительством меры по недопущению распространению инфекции, ждёт заключение под стражу на срок от полугода до 3 лет и штраф в размере от 50 до 500 тысяч сирийских лир.

Политика

Президент Сирии Башар Асад подписал указ №6 от 2020 года об объявлении общей амнистии за преступления, совершённые до 22 марта 2020 года.

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