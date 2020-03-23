Украинские солдаты пытаются победить коронавирус массовыми пьянками и химикатами

Донецк, 23 марта. Украинские медики рекомендовали военнослужащим употреблять алкоголь для профилактики заражения коронавирусом, что привело к массовой пьянке солдат ВСУ в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Олег Никитин.

По его словам, медики рекомендовали военным употреблять небольшую дозу алкоголя, однако каждый солдат определил ее для себя самостоятельно.

«В результате «дезинфекции» в бригаде произошла массовая пьянка, вследствие чего начальник главного военно-медицинского управления ВСУ Хоменко в срочном порядке организовал работу комиссии в 10-й бригаде с целью проверить весь медперсонал соединения на предмет соответствия занимаемой должности и профессиональной пригодности», — сообщил Никитин.

По его словам, ВСУ также начали увольнять военнослужащих старше 50 лет.

«Без объяснения причин военнослужащие будут уволены по невыполнению условий контракта либо по состоянию здоровья», — отметил представитель ДНР.

Кроме того, украинская армия начала проводить дезинфекцию военной техники в Донбассе, используя для этого различные химикаты. В ДНР отметили скопление техники в районе населенного пункта Артемовск. Дезинфекцию проводили четыре украинских военнослужащих, не использовавших средства индивидуальной защиты. В результате солдаты ВСУ получили химические отравления.

«К нам поступает информация о жалобах со стороны местных жителей на невыносимый резкий запах от химикатов в окрестностях станции погрузки», — цитирует Никитина «ПолитНавигатор».

Информацию о том, что ВСУ проводят санитарную обработку техники какими-то вредными химикатами, подтвердили и в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Военную технику дезинфицируют специальным составом возле железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное.

«Среди персонала железнодорожной станции имеют место случаи отравления неустановленным химическим веществом. В медицинских учреждениях Лисичанска уже находятся девять человек с симптомами сильной интоксикации», — рассказали в ЛНР.

Напомним, после госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году, в стране началась гражданская война. Жители Донбасса отказались подчиняться новой власти, и в регионе были образованы Луганская и Донецкая народные республики. Несмотря на многочисленные попытки урегулировать внутриукраинский конфликт и соглашения о прекращении огня, обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе все еще продолжаются.