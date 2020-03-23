Олейник рассказал, какую отрасль нельзя развалить на Украине без серьезных последствий

Украина может развалиться из-за кризиса, связанного с коронавирусом, заявил журналист Дмитрий Гордон. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что в таких условиях Украина будет вынуждена обратиться за помощью к России и Белоруссии.

Как утверждает Гордон, Украина еще не состоялась как государство.

«Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — объяснил украинский телеведущий.

Кроме того, журналист прогнозирует, что жителей Украины могут ждать большие потрясения. По его словам, в стране происходит разрушение государственных институтов, причем этот процесс идет уже давно и не останавливается.

«Я об этом говорю давно», — подчеркнул журналист.

В свою очередь, украинский политик Владимир Олейник убежден, что «развалить то, что не существует, нельзя».

«После государственного переворота Украина исчезла как государство. Есть страна, территория, а нет государства. Американцы управляют Украиной, как колонией. Многие региональные лидеры, понимая, что в центре правят идиоты, начинают бунт. Поэтому не нужно даже быть очень умным, чтобы сказать о том, что Украина находится на стадии развала», — заявил Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако Олейник обратил внимание, что «развал страны» – это не такой простой процесс.

«Украина имеет одну вещь, которую нельзя развалить, а если развалят, то будут очень серьезные последствия. Это единая атомная энергетика. Поэтому европейские страны, понимая, что «Чернобыль» — уже не шутки, примут какие-то решения, которые принудят решить вопрос укрепления власти, чтоб не идиоты правили», — отметил политик.

Оценивая обстановку в мире с коронавирусом, который опасен для людей, имеющих очень низкий иммунитет, собеседник ФАН высказал мнение, что в политике также происходит процесс, похожий на эпидемию.

«Государства, у которых очень низкий иммунитет, могут исчезнуть. Иммунитет – это сильная власть, хороший авторитетный лидер, хорошая экономика и запасы на всякий черный день. А в государстве [Украина] ничего не существует — ни денег, ни запасов продуктов питания, так как все разворовали. Украина будет вынуждена обратиться к России и Белоруссии за помощью», — добавил он.

Ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что властям страны пора сменить тон в разговоре с Китаем, странами СНГ, Белоруссией и Россией, поскольку именно они, а не Запад, могут прийти на помощь стране в трудную минуту.