В Италию прибыли самолеты РФ с медпомощью. События дня. ФАН-ТВ

Первые самолеты с российскими медиками и оборудованием прибыли в Италию, об этом сообщили в Минобороны. Военно-транспортный самолет Ил-76 с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту приземлился на военную базу в 30 км от Рима. Всего для Италии были подготовлены девять таких самолетов. При встрече ВКС РФ с грузом для борьбы с эпидемией, Начальник Генерального штаба вооружённых сил Итальянской республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь. Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Летние Олимпийские игры могут перенести

Вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Позиция МОК соответствует курсу на проведение в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Абэ подчеркнул, решение по поводу проведения Олимпиады принимает МОК, и сейчас вопрос об отмене Игр не поднимается. Напомним, Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.