В Италию прибыли самолеты РФ с медпомощью. События дня. ФАН-ТВ

Самолеты РФ с медпомощью прибыли в Италию
Первые самолеты с российскими медиками и оборудованием прибыли в Италию, об этом сообщили в Минобороны. Военно-транспортный самолет Ил-76 с военными вирусологами, медиками и оборудованием на борту приземлился на военную базу в 30 км от Рима. Всего для Италии были подготовлены девять таких самолетов. При встрече ВКС РФ с грузом для борьбы с эпидемией, Начальник Генерального штаба вооружённых сил Итальянской республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь. Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Летние Олимпийские игры могут перенести
Вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Позиция МОК соответствует курсу на проведение в полном формате, о котором я говорил. Если это будет невозможно осуществить, то нужно будет принять решение об отсрочке, исходя из того, что мы в первую очередь должны думать о спортсменах», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Абэ подчеркнул, решение по поводу проведения Олимпиады принимает МОК, и сейчас вопрос об отмене Игр не поднимается. Напомним, Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
Бжания побеждает на выборах президента Абхазии
Лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания, по предварительным данным ЦИК, набирает 56,5% голосов избирателей на повторных выборах президента Абхазии после обработки 100% протоколов. Его ближайших конкурент вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба набрал 35,42%. Выборы состоялись, так как явка превысила 71% при пороге 50%. По закону, инаугурация должна пройти через 30 дней после оглашения Центризбиркомом окончательных результатов выборов.
РФ экспортировала оружия на 15 млрд долларов
Россия в прошлом году экспортировала вооружений на сумму более 15,2 млрд долларов в 50 государств, об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин. В 2019 году Россия заключила соглашения об оборонном сотрудничестве с Буркина-Фасо, Мали, Суданом, Суринамом и Республикой Конго. Также по словам Фомина такие договора с Москвой заключили более 100 государств. Согласно январскому рейтингу Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2019 году наша страна сохранила вторую строчку по объему экспорта военной продукции. На первом месте США, в топ-5 также вошли Франция, Германия и Великобритания.