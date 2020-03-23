ГИБДД с помощью камер будет фиксировать использование мобильных телефонов за рулем

Москва, 23 марта. ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем. Об этом рассказала заместитель начальника Госавтоинспекции России Александра Быкова.

По ее словам, суть технологии основана на том, что искусственный интеллект при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности, и держит ли он телефон у уха. При этом, в случае фиксации использования телефона за рулем, водитель получит штраф по электронной почте.

Как пишет «Коммерсант», если в момент правонарушения за рулем был не автовладелец, он сможет в рамках обжалование переписать штраф на хозяина машины.

Напомним, в 2019 году российским автолюбителям выписали штрафов на сумму свыше 106,5 миллиарда рублей. С помощью камер водителей наказали на 82,7 миллиарда рублей, а инспекторы добавили к этой сумме еще 20,2 миллиарда. В прошлом году Госавтоинспекция вынесла 142 (142,1) миллиона штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения. Это на 11 % больше, чем в 2018-м.

В августе 2019 года депутаты Госдумы РФ от ЛДПР предложили освобождать водителей от штрафов, не появившихся на «Госуслугах» в течение десяти дней. Депутаты от думской фракции ЛДПР отмечают, что в последнее время появилась тенденция, когда водители получают на «Госуслугах» уведомления о штрафах за нарушения, зафиксированные несколько лет назад.

Суть инициативы состоит в том, что если сообщение о наложенном штрафе не появилось на портале в течение десяти дней с момента фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности.