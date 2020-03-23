Заключенных начали освобождать из американских тюрем из-за коронавируса

Вашингтон, 23 марта. Власти США освобождают тысячи заключенных, пытаясь предотвратить вспышку коронавируса в государственных тюрьмах. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Заключенных, отбывающих наказание за преступление небольшой тяжести, а также пожилых или больных, отпускают исправительные учреждения Нью-Йорка, Калифорнии и Техаса.

«Мы не открываем двери и не разрешаем заключенным уходить. Мы ищем неопасных преступников, совершивших преступления небольшой тяжести, и рассматриваем случаи в тюрьме с высоким риском для здоровья», — рассказал судья округа Кайахога в штате Огайо Брендан Шихан.

В связи с пандемией во многих тюрьмах запрещены свидания и ограничено передвижение заключенных. Кроме того, проверку состояния здоровья проходят сотрудники.

Как пишет газета, работники исправительных учреждений в Мичигане, Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне и округе Колумбия оказались носителями COVID-19, и это привело к карантину среди заключенных. Свыше 30 заключенных заразились в штате Нью-Йорк. О более крупных вспышках заболевания пока не сообщалось.

Накануне стало известно, что США стали третьими в мире по количеству больных коронавирусом нового типа. По числу носителей COVID-19 государство уступает лишь Китаю, ставшему очагом распространения инфекции, и Италии, которая сегодня является лидером по заболевшим в Европе.

По данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 31 тысячу, 390 человек скончались.

Глава Белого дома Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон использовать национальную гвардию в борьбе с распространением инфекции.