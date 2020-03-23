Саакашвили потребовал арестовать депутата, предложившего обратиться к РФ за помощью

Киев, 23 марта. Депутат горсовета Одессы, который предложил обратиться к России за финансовой помощью на фоне падения экономики Украины из-за пандемии коронавируса, должен быть арестован. Об этом заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

В эфире украинского «7 канала» ведущая процитировала запись, сделанную одним из депутатов горсовета Одессы в Facebook.

«Как думаете, сколько должен продлиться карантин, чтобы Украина обратилась к России за финансовой помощью?» – написал он.

Саакашвили резко отреагировал на такую инициативу. Он заявил, что Украина, в первую очередь, должна «отстать от бизнеса, не душить его». А парламентария, предложившего обратиться к России, он потребовал изолировать от общества.

«Есть хороший СИЗО в Одессе, там можно его изолировать. Я не шучу. Понятно, куда они все ведут. Они сначала раздербанили страну, довели ее до ручки, а сейчас говорят: а что нам делать? Пойдем на поклон к [президенту РФ Владимиру] Путину!» – объявил Саакашвили.

По последним данным, на Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Трое пациентов скончались от осложнений. Правительство ввело карантин до 3 апреля во всех учебных заведениях страны,а также запретило массовые мероприятия. Глава Минздрава Украины Илья Емец предложил ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на фоне закрытия многих предприятий в стране предупредил украинцев о голоде из-за пандемии. По его мнению, спустя некоторое время у граждан не останется средств на еду и лекарства.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что кризис, вызванный коронавирусом и колебаниями цен на нефть, может привести к разрушению государства.