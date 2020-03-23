Самолет ВКС РФ доставил 25,5 млн защитных масок из Китая

Москва, 23 марта. Ан-124 ВКС России привез из Китая 25,5 млн индивидуальных защитных масок, сообщает Министерство обороны РФ.

Самолет со средствами защиты прибыл на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

В Министерстве промышленности и торговли РФ отмечают, что маски будут переданы в российские регионы, волонтерским движениям и федеральным органам. Глава ведомства Денис Мантуров ранее сообщал, что производители медицинских масок в РФ работают на полную мощность, а швейные предприятия приступили к изготовлению многоразовых масок.

Также Минпромторг начал централизованные поставки защитных масок в регионы. В ведомстве подчеркивают, что данный подход позволит обеспечить бесперебойное снабжение жителей России масками через аптеки, а также гарантирует прослеживаемость поставок и исключит спекуляции.

19 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых стороны обсудили ситуацию с коронавирусом. Главы государств высказались за дальнейшую взаимопомощь и кооперацию в разработке препаратов.

Согласно последним данным, в России насчитывается 367 заболевших коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».