Москва, 23 марта. Власти Украины в период карантина из-за коронавируса должны ввести выплаты из государственного бюджета для оставшихся без средств к существованию, об этом в Facebook рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По его словам, необходимо предусмотреть льготы на ЖКХ до 75% и запретить увольнение сотрудников. Аваков напомнил, что из-за опасного вируса закрываются многие предприятия. Аваков предупредил украинцев о голоде из-за пандемии.

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства», — подчеркнул он.

Глава Минздрава Украины Илья Емец предложил ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. По последним данным, на Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Трое пациентов скончались от осложнений.

Напомним, что украинское правительство ранее ввело карантин до 3 апреля во всех учебных заведениях страны, а также запретило массовые мероприятия. В Киеве был закрыт метрополитен, что привело к транспортному коллапсу в столице. Из-за ограничения движения многие врачи и медработники не могут добраться до места работы, так как проживают в отдаленных районах.

Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может временно вводиться в стране или в ее отдельных частях в связи с возникновением особо тяжких ситуаций природного или техногенного характера, создающих угрозу жизни и здоровью населения. На Украине данный режим вводится указом президента и дальнейшим утверждением в парламенте страны. Режим чрезвычайного действия может быть введен на срок от 30 до 60 дней.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что кризис, вызванный коронавирусом и падением цен на нефть, может поставить под вопрос дальнейшее существование Украины. Он утверждает, что страну впереди ждут еще более серьезные вызовы, спровоцированные мировым кризом.