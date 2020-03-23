Готовность российских школ к дистанционному обучению обсудят в медиацентре «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Готовы ли российские школы и вузы к дистанционному обучению. Изменит ли коронавирус систему образования в России. Что такое дистанционное образование вообще», которая пройдет в понедельник, 23 марта, в 14.00 в Санкт-Петербурге, по адресу Приморский проспект, дом. 78, корпус 5.

Из-за карантина закрываются школы и вузы в Москве и образовательные учреждения в других регионах страны. Учебные заведения перестраиваются под новый принцип работы вводя дистанционное обучение.

Готовы ли к этому преподаватели и учителя, школьники и студенты? Хватает ли материально-технической базы? Не помешает ли карантин в школах качественно подготовиться к ЕГЭ? Как учиться студентам иностранцам при закрытых границах? Что такое дистанционное образование вообще и насколько оно эффективно?

Участники пресс-конференции:

— Тхостов Константин Эдуардович, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №36;

— Пучков Михаил Юрьевич, проректор по инновационной деятельности и информационным технологиям РГПУ им. А.И. Герцена;

— Демаков Илья Сергеевич, член Центрального штаба ОНФ, «Учитель года» России;

— Марат Григорьевич Гогуадзе, проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех»;

— Пратусевич Максим Яковлевич, директор президентского физико-математического лицея №239;

— Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию СПб;

— Федосов Александр Борисович, директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий (СПб ЦОКОиИТ);

— Винокуров Максим Владимирович, начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования ЛО.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16