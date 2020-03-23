На авиабазе ПНС «Митига» находятся более 50 тел сирийских наемников и турецких военных

Триполи, 23 марта. Пользователь Twitter сообщил, что на подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) авиабазе «Митига» находятся более 50 тел сирийских наемников и турецких военных.

Отмечается, что тела принадлежат наемникам и военным, которые несколько дней назад принимали участие в боестолкновениях в районе Айн Зара.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари сообщал, что боевики ПНС и ВС Турции потеряли 19 человек и несколько БМП во время попытки прорыва линии фронта в Айн Заре. Представитель ЛНА заявлял о готовности передать захваченную технику и тела убитых, однако ПНС отказались от этого, заявив, что техника принадлежит Турции, как и убитые военные.