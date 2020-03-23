Москва и Петербург стали лидерами среди регионов по числу врачей-инфекционистов

Москва, 23 марта. Эксперты составили рейтинг регионов по числу врачей-инфекционистов. Перечень был составлен на основе данных Минздрава России.

Отмечается, что в Петербурге по состоянию на конец 2018 года работало больше всего таких специалистов — 353. На втором месте в рейтинге регионов по числу врачей-инфекционистов оказалась Москва. Там трудятся 350 специалистов этого направления.

По данным RT, далее идут Краснодарский край (229), а также Московская (219) и Свердловская области (177). При этом меньше всего врачей-инфекционистов в Ненецком автономном округе (трудятся всего два человека этой специальности), Еврейской автономной области (четыре врача), на Чукотке (шесть человек), а также в Республике Калмыкия и на Алтае (по 15 специалистов).

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