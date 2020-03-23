Шестнадцатилетняя пациентка вылечилась от коронавируса в Москве

Москва, 23 марта. Еще одна пациентка с коронавирусом выздоровела в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1», — рассказала она.

Ракова отметила, что теперь общее число выздоровевших пациентов в столице достигло девяти человек. По словам заместителя мэры, этот показатель указывает на хорошую динамику.

Кроме того, Ракова рассказала, что у девушки выявили коронавирусную инфекцию, когда она вернулась с семьей из Италии. Мать заболевшей тоже была госпитализирована в инфекционную больницу, однако у женщины диагноз не подтвердился, поэтому ее выписали после карантина. Отец девушки пребывает под наблюдением специалистов в медцентре в Коммунарке, он находится в удовлетворительном состоянии.

Сама выздоровевшая пациентка провела две недели в изолированном боксе, где прошла специализированный курс лечения. Болезнь протекала у девушки в легкой форме. Сейчас тесты на коронавирус у заразившейся дают отрицательный результат. Девушка чувствует себя хорошо и благодарит медиков за помощь.

Всего в Москве зарегистрировано около 200 заразившихся коронавирусом, ранее из столичных больниц выписали восемь вылечившихся пациентов.

В связи с эпидемией московский департамент транспорта призвал жителей столицы отказаться от ненужных поездок. Также в ведомстве сообщили, что на фоне распространения коронавируса на 40% снизился пассажиропоток в московском метро.