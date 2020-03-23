СБУ отреагировала на информацию об избиении закашлявшего пассажира во львовском автобусе

Киев, 23 марта. Во львовском автобусе был избит закашлявший пассажир, сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Информацию о том, что во Львове избили пассажира автобуса парламентарий от «Слуги народа» разместил у себя в Telegram-канале.

«Львовский Погром июня 1941 года, в определенных, очень узких кругах принято списывать на борьбу с советской властью… Ну ок, нет уже давно никакой советской власти, на нее не спихнешь. Сами избили и вышвырнули из автобуса», — пишет Бужанский.

Служба безопасности Украины отреагировала на эту информацию, заявив, что это якобы фейк. По данным СБУ, во Львове действительно имело месть быть избиение пассажира автобуса, однако оно произошло не на почве паники вокруг коронавируса.

Это не первые сообщения о драках в украинских автобусах на фоне введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. 20 марта в Киеве местный житель избил кондуктора и вытолкал его из салона, утверждая, что тот занимает лишнее место. В тот же день киевский пассажир, которого не пустили в троллейбус, разбил стеклянные двери транспортного средства.

По последним данным, число зараженных коронавирусом на Украине достигает 72 человека, 3 пациента скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.