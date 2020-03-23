The National Interest заявил о превосходстве украинских Т-80 над российскими

Москва, 23 марта. Самым быстрым танком является советский и российский Т-80 с газотурбинным двигателем, заявили западные журналисты. По их словам, по топливной эффективности украинская модификация вооружения с дизельной силовой установкой якобы превосходит все другие танки.

Как пишет издание The National Interest, американский журнал назвал главной отличительной особенность этого танка мощную газотурбинную установку.

«В случае войны с НАТО Т-80 смогут добраться до Ла-Манша менее чем за неделю, всего за пять дней», — говорится в статье.

По мнению экспертов, украинские T-80 с дизельным двигателем имеют «гораздо более высокую топливную эффективность», чем российские.

Ранее американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Работу войсковых соединений отрабатывали солдаты 1-й кавалерийской армии США. Они прокатились на современном танке Т-80 и БМП-3.

Т-80 представляет собой боевую машину с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Основной боевой танк семейства — Т-80У находится в эксплуатации с 1985 года. Машинами, помимо России и Южной Кореи, располагают также Вооруженные силы Кипра.

Летом этого года российские военные удивили иностранных гостей необычной способностью танка Т-80. «Кулинары» из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу на тепле, которое исходит от газотурбинного двигателя танка.