Мировые цены на нефть обвалились на открытии торгов

Москва, 23 марта. Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов. Котировки снились на 8-9%, свидетельствуют данные бирж.

Стоимость нефти Brent упала на 8,2% и теперь составляет 25,1 доллара за баррель. Отмечается, что во время торгов ее падение достигало 11%.

Цена Нефть WTI снизилась на 9,8% — до 21,3 долларов за баррель.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сообщал, что обрушение цен на нефть стало поводом для организации очередной информационной атаки Соединенных Штатов против России. Как подчеркивает журналист, президент США Дональд Трамп обвинил в кризисе Москву, несмотря на то, что ценовую войну развязал основной союзник Вашингтона на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия. Как отмечает Баранец, именно действия Эр-Рияда привели к обвалу рынка нефти.

Недавно издание The Hill сообщало, что США могут стать главными пострадавшими от нефтяного кризиса — под угрозой коллапса американская сланцевая добыча.

Напомним, что в начале марта страны ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Россия предлагала сохранить текущие условия, в то время как Саудовская Аравия была за снижение добычи. В итоге с 1 апреля сделка ОПЕК+ подходит к концу и ее членов больше не будет ограничений по добыче. Заметное влияние обвал рынка нефти оказало и распространение коронавируса.