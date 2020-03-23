Вильфанд сообщил об установлении над Россией мощного стационарного циклона

Москва, 23 марта. На этой неделе над европейской территорией РФ установится мощнейший стационарный антициклон.

Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, если такой антициклон установился бы зимой, то температура держалась бы на уровне -30 градусов. В случае его прихода в июле, то жара в Москве превысила бы +30 градусов. Однако так как он устанавливается сейчас, то будет наблюдаться большая амплитуда температуры.

«Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов», — заявил Вильфанд.

По его словам, несмотря на рост ночной температуры, она все равно будет минусовой. В то же время дневная погода дает поводы для оптимизма. Вильфанд недавно сообщал, что температура воздуха в Москве на следующей неделе будет на 6 градусов выше климатической нормы. К концу недели он прогнозирует повышение температуры в столице до +15 градусов. По его оценкам, антициклон будет существовать до начала апреля.

Ранее заместитель главы Гидрометцентра Дмитрий Киктев пообещал москвичам теплый апрель, несмотря на «сюрпризы». По его словам, следующий месяц будет теплее обычного, но также возможны заморозки и даже снег.