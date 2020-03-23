Париж, 23 марта. Кризис, вызванный коронавирусом во Франции, обнажил ряд слабостей страны в вопросах развития медицины и общества, пишет на страницах французского издания Le Figaro специалист по политической философии Жан-Лу Боннами.

По мнению эксперта, по-настоящему развитые страны, такие как Южная Корея смогли локализовать эпидемию, не прибегая к карантину и не жертвуя экономикой. Автор статьи приводит в пример опыт Японии, Гонконга, Тайваня и Сингапура, где также сумели остановить распространение коронавируса.

Боннами утверждает, что ограничительные меры во Франции говорят о ее упадке.

«В то же время французы вынуждены находиться в заточении в своих домах из-за того, что система здравоохранения в стране ослаблена, и ее пропускная способность недостаточна для того, чтобы справиться с потоком новых пациентов», — пишет автор.

Как отмечает Боннами, успешная стратегия Сеула заключалась в массовом тестировании населения. По его словам, сдавать анализы обязывали даже тех граждан, у кого не наблюдались симптомы. Автор жалуется, что реализовать подобное во Франции невозможно из-за нехватки средств для диагностики.

Также эксперт говорит о лучшей организованности южнокорейского общества. Боннами пишет, что такая слаженность населения стала возможна из-за постоянной угрозы тайфунов и конфронтации с Северной Кореей.

Автор недоволен медицинской системой Франции. Он отмечает, что больницы Франции переполнены в обычное время, что говорит о неспособности справиться с дополнительной нагрузкой в случае непредвиденного ЧП.

«Если во Франции количество больничных коек на 1 тыс. жителей с 1996 года снизилось на 30% и сегодня равно 6, то в Южной Корее за 30 лет их число выросло в 7 раз — сегодня этот показатель равен 14», — проводит параллели Боннами.

Он указывает, что во Франции количество больничных мест с искусственной вентиляцией легкий составляет всего 5 тыс., в то время как в соседней Германии их 25 тыс.

Боннами говорит и о социальном расколе во французском обществе. По его словам, страна поделена на большие глобализированные города и периферийную территорию. Из-за высокой стоимости недвижимости медицинские работники, учителя и полицейские вынуждены жить за пределами городов. Расслоение общества вылилось в манифестации «желтых жилетов».

«Из-за сокращения числа поездов из пригородов в Париж в связи с эпидемией многие медицинские работники оказываются не в состоянии вовремя добраться до работы», — пишет автор.

Эксперт отмечает, что Франция слишком рано поверила в сказку под названием «конец истории». Теперь Парижу придется заново открывать для себя такие понятия как границы, стратегия и суверенитет. Боннами выразил надежду, что текущий кризис позволит стране извлечь урок.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».