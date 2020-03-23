Замминистра обороны Фомин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

Москва, 23 марта. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к гонке вооружений.

По словам Фомина, США действуют исходя из принципа своего «безусловного доминирования», что сказывается на российско-американских отношениях, переживающих сегодня «не лучшие времена».

«Одна из причин этого связана с тем, что Россию объявили главным геостратегическим соперником и источником угроз безусловному доминированию США. Это, кстати, официально закреплено в их основных стратегических документах», — заявил он в интервью «Известиям».

Ситуацию в сфере контроля над вооружениями Фомин также охарактеризовал как «неблагополучную». По его мнению, основная причина этого кроется в нежелании Вашингтона связывать себя ограничениями в развитии новых видов вооружений и их размещении в разных регионах мира.

«США последовательно разрушают существующую систему контроля над вооружениями, десятилетиями обеспечивавшую глобальную безопасность. Их выход из ДРСМД с высокой степенью вероятности приведет к гонке вооружений», — подчеркнул он.

Фомин напомнил, что президент России в этих условиях объявил мораторий на размещение ракет средней дальности в тех регионах, где нет аналогичных американских систем — до тех пор, пока они там не появятся.

«Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий», — подытожил генерал.

Напомним, действие ДРСМД, просуществовавшего с 1987 года, было прекращено в августе 2019-го по инициативе Соединенных Штатов Америки.