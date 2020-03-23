Семь самолетов ВКС РФ с военными медиками прибыли в Италию

Рим, 23 марта. Семь самолетов Министерства обороны РФ с военными медиками и специальным оборудованием на борту уже совершили посадку на итальянской авиабазе Практик-ди-Маре под Римом.

«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — сообщает Минобороны.

Всего в Рим вылетело 9 российских самолетов со специалистами.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Это было сделано после разговора президента России Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Начальник генерального штаба ВС Италии Энцо Вичерелли поблагодил Россию за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на аэродром для встречи российских самолетов с помощью.

Италия является лидером по количеству жертв коронавируса среди всех государств в мире, обойдя по этому показателю Китай. По последним данным, в стране зафиксировано 60 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались 5,4 тыс. человек.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.