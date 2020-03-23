Трамп и Пенс заявили, что им не понравилось тестирование на коронавирус

Вашингтон, 23 марта. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс рассказали, что им не понравилось сдавать анализ на коронавирус.

Ранее Трамп и Пенс прошли тест на коронавирус, анализы показали отрицательный результат. Позже в ходе пресс-конференции в Белом доме вице-президента спросили о том, как проходило тестирование. Он рассказал, что у него взяли мазок из носа, причем палочку засунули глубоко, что ощущалось как «назойливый щипок».

«Тест был очень быстрый, но палочка входит далеко в носовую пазуху, это некомфортно. Возможно это хороший повод сказать всем американцам: если у вас нет симптомов, не проходите тест», — поделился впечатлениями Пенс, у которого не наблюдалось никаких признаков болезни.

Трамп пошутил, что супруга вице-президента Карен лучше перенесла анализ, чем Пенс.

«Я тоже не очень хорошо это вытерпел, но не беспокойтесь на этот счет», — добавил глава Белого дома.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано более 33 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 417 человек, 178 пациентов признаны выздоровевшими.

Наиболее серьезная ситуация на территории Соединенных Штатов складывается в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. Ранее RT сообщил, что в этих регионах развертывается национальная гвардия, которая будет оказывать поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Между тем, эксперты полагают, что США могут быть причастны к искусственному созданию коронавируса нового типа. Об этом факте, в частности, говорит инцидент в одной из американских военных бактериологических лабораторий, произошедший летом 2019 года.