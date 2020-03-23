Лолита в кружевном белье почистила унитаз и сняла себя на видео

Москва, 23 марта. Певица Лолита Милявская опубликовала в Instagram видеоролик чистки унитаза.

Начало видео было весьма провокационным — камера была направлена на бюст певицы, а сама Лолита тяжело дышала за кадром. Затем становиться ясно, что артистка усердно чистит унитаз, сообщает «Утро.ру».

«Чистка унитазов — сплошное удовольствие на карантине», — подписала ролик Лолита.

Подписчики бурно отреагировали на видео от певицы.

«Лолик, я ржу», — пишет актриса Регина Мянник. «Таааак, прекрати всем показывать красивую грудь. Вот ершик можно», — комментирует дизайнер Игорь Гуляев. «Где босы клининговых компаний? Реклама уже готова», — отметила @mersedesmer2010. «Лолита, вы даже на карантине делаете шоу», — подмечает @belousovazoya. «А я уж подумала немецкое порно...» — испугалась @ayrin5555. «В фитнес не надо ходить.

Лучше с ершиком чудить.

Он сто потов из тебя выгоняет —

Коронавирус убивает.



Лолик, вы лучше всех. Вы продлеваете наш смех! Орел любит вас», — отметилась сердечным комментарием @natali_1967а.

Ранее Лолита испугала своих подписчиков в Instagram, опубликовав видеообращение в маске от костюма бактериологической защиты. В ролике она рассказала о переносе своих выступлений на Дальнем Востоке. Певица призвала поклонников не паниковать и соблюдать меры предосторожности на фоне распространения коронавируса.