Трамп разрешил использовать нацгвардию для борьбы с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта. Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон использовать национальную гвардию в борьбе с распространением коронавируса.

Трамп заявил, что охваченным эпидемией штатам не придется платить четверть стоимости за развертывание войск нацгвардии, эти расходы берет на себя федеральное правительство.

Национальная гвардия США представляет собой резерв сухопутных сил и ВВС вооруженных сил Соединенных Штатов. В ее составе около 450 тысяч человек, нацгвардия подчиняется одновременно федеральному правительству и властям штатов.

Также американский президент распорядился развернуть полевые медпункты в наиболее пострадавших от коронавируса районах. По его словам, США проходят через «большое испытание», когда «враг атакует», но страна должна одержать неизбежную «победу».

«Это будет великая победа, мы одержим ее быстрее, чем думали изначально», — сказал глава Белого дома.

Трамп пообещал, что американская экономика «взлетит до заоблачных высот», когда справится с пандемией коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна находится на третьем месте в мире после Китая и Италии. От осложнений на территории Соединенных Штатов скончались 417 человек, 178 пациентов выздоровели.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что по мнению экспертов эпидемия COVID-19 могла начаться с инцидента в американской военной бактериологической лаборатории.