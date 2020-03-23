Оттава, 23 марта. Олимпийский комитет Канады решил не отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа этого года. 22 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в течение ближайших 4 недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпиады в установленные даты на фоне пандемии коронавируса.

«Олимпийский комитет Канады, Паралимпийский комитет Канады, правительство страны, комиссия спортсменов и национальные спортивные федерации приняли тяжелое совместное решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Олимпийский комитет Канады неоднократно обращался к МОК с просьбой перенести соревнования на 2021 год. По словам канадских чиновников, «нет ничего важнее здоровья и безопасности спортсменов». Олимпийский комитет Канады подчеркивает, что их атлеты не могут выстроить полноценный процесс подготовки к Играм из-за пандемии коронавируса.

Канада стала первой страной, которая официально отказалась от участия в Олимпиаде в запланированные даты. С просьбами перенести Игры, к МОК обращались комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, а также федерации легкой атлетики США и Испании.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Олимпийские игры в Токио не состоятся в этом году. Как отмечает Губерниев, инсайдом об отмене Олимпиады с ним поделился знакомый, работающий в окружении премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».