Пушков заявил, что Польша «не о том думает» после слов про Крым

Москва, 23 марта. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал польских журналистов с портала TVP Info за слова о том, что Россия «должна покинуть Крым».

Как отметил Пушков в своем Twitter, только Польша продолжает думать о России, когда весь мир волнует ситуация с коронавирусом.

«В Польше, как всегда, не о том думают. Сейчас ни Европе, ни США не до Донбасса и уж тем более не до Крыма, который вот уже шесть лет как вернулся в Россию. Но бдят, бдят в Варшаве хранители антироссийского огня, вечно вчерашние», — написал сенатор.

Ранее журналисты польского портала TVP Info заявили, что Россия «должна покинуть Крым». Они признали, что Запад «смирился» с воссоединением Крымского полуострова с РФ и готов отказаться от антироссийских санкций, но этому не дают случиться Варшава и Вашингтон.

«Несмотря на санкции, Евросоюз, Берлин и Париж лишь продолжают укреплять экономическое сотрудничество с Москвой», — отметили авторы статьи.

Портал назвал ситуацию с Крымом «серьезным вызовом международной безопасности» и призвал Украину к улучшению отношений с США, поскольку это якобы повышает шансы Киева «защитить себя от восточного соседа».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с нормами международного законодательства и уставом ООН по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина все еще считает Крым своей, «временно оккупированной», территорией. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме назвали «политической провокацией» предложение ряда жителей Польши присоединить Калининградскую область к своей территории.