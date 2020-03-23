Сын Никаса Сафронова заявил о намерении поправиться до 250 кг

Москва, 23 марта. Лука Сафронов-Затравкин заявил о намерении поправиться до 250 кг. Сейчас вес сына Никаса Сафронова составляет 242 кг.

30-летний пианист признается, что ему комфортно в своем весе, и что набрать еще пару килограммов для него не составит труда. Сафронов-Затравкин утверждает, что ограничения в еде делают людей несчастными и не приводят ни к чему хорошему. Недавно он заявил, что не собирается отказываться от сытного питания в период поста. Более того, он объявил о намерении поправиться до 250 кг во время поста.

«Сейчас я вешу 242, а 250 килограммов — вес половозрелого льва. Поскольку я ощущаю себя в душе львом, считаю, что обязан дойти до таких размеров», — говорит сын Никаса Сафронова.

Отец не возражает против стремления Луки, хоть и переживает за его здоровье. Такие габариты могут отразиться на работе сердца и вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Сегодня вообще модно использовать пост как диету. Я с этим категорически не согласен. Поэтому докажу всем, что постная еда еще более калорийная и питательная», — говорит пианист.

Напомним, что Лука Сафронов-Затравкин с детства страдал ожирением. К своему совершеннолетию он весил 160 кг. Некоторое время он соблюдал строжайшую диету и смог похудеть до 76 кг. Однако вскоре отказался от ограничений в еде и даже перерос свои старые габариты.

Недавно Лука Сафронов-Затравкин записал видеообращение из больницы, в котором призвал россиян не паниковать из-за коронавируса и не скупать всю туалетную бумагу и тушенку в магазинах.