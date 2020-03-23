Дробыш признался, что коронавирус сильно ударил по шоу-бизнесу

Москва, 23 марта. Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий на фоне распространения коронавируса, сообщил композитор и продюсер Виктор Дробыш.

«Несколько дней назад мои артисты вернулись из туров, все мы находимся в режиме изоляции. Гастроли прервали, меньше недели все дома», — говорит Дробыш, отмечая, что пришлось отменить множество концертов.

Он говорит, что артисты относятся к вынужденному перерыву как к неожиданному отпуску. Но как отмечает продюсер, если «перерыв затянется на несколько месяцев, то будет печально». По его словам, больше всего финансово страдают не продюсеры, а прокатчики, работающие с иностранными артистами.

Напомним, что правительство РФ с 23 марта приостанавливает полеты во все страны, кроме рейсов из Москвы в столицы других государств. До 1 мая ограничен въезд в страну иностранцев. В России действует режим повышенной готовности, предполагающий отмену массовых мероприятий и перевод на дистанционный режим обучения школьников и студентов.

По последним данным, в России зафиксировано 376 случаев заражения коронавирусом, 16 пациентов выздоровели.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.