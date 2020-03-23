Актриса Абрамова призналась, что муж ушел от нее из-за болезни сына

Москва, 23 марта. Российская актриса Татьяна Абрамова призналась, что одной из причин развода с мужем Сергеем Кулишенко стала тяжелая болезнь ее сына.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Абрамова рассказала, что не винит первого мужа в том, что он не оказал ей поддержку в сложный период, когда у их сына была обнаружена серьезная болезнь.

«Он испугался. В какой-то момент я поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по минутам. Помогала сестра», — поделилась она.

По мнению актрисы, мужчины слабее женщин, поэтому им свойственно такое поведение. В клинике в Германии, где проходил лечение их сын Александр, она нередко встречала одиноких матерей.

«Мужчины просто слабые духом. В большинстве случаев именно мамы спасают детей. И остаются в этот момент без мужей», — отметила она.

У маленького Александра в полуторагодовалом возрасте обнаружили новообразование возле надпочечников. После шестимесячного лечения врачи заверили, что он идет на поправку. Но уже через месяц болезнь снова дала знать о себе, мальчику поставили диагноз нейробластома надпочечников. В результате долгой борьбы ребенка удалось спасти. Сейчас ему 11 лет, он здоров, но регулярно наблюдается у врачей.

Абрамова и Кулишенко развелись в 2013 году. Спустя некоторое время актриса познакомилась с актером Юрием Беляевым, пара поженилась в 2014 году, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в жульничестве для попадания на ТВ.