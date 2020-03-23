Первая смерть от коронавируса подтверждена в Черногории

Подгорица, 23 марта. Первый инфицированный коронавирусом скончался в Черногории, сообщает местный Институт общественного здоровья.

«Пациент имел хроническое заболевание легких», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жертвой COVID-19 стал 65-летний житель города Герцег-Нови. Мужчину госпитализировали утром 22 марта. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Согласно последним данным, в Черногории зафиксированы 22 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что из Черногории на родину были вывезены 558 россиян. Всего в балканской стране находилось около 1,8 тыс. российских туристов. Они оказались «заблокированы» в Черногории после закрытия авиасообщения из-за распространения коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».