Трамп «немного сердит» на Китай из-за вспышки коронавируса

Вашингтон, 23 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что «немного сердит» на Китай из-за вспышки коронавируса.

«Как бы я ни уважал Китай и председателя Си (Цзиньпина), я немного сердит на Китай, честно говоря», — заявил американский президент.

По его мнению, Пекин должен был сразу доложить Вашингтону о вспышке вируса. Он утверждает, что Китай отказался от американской помощи, якобы «из национальной гордости».

Президент США вновь назвал коронавирус «китайским», несмотря на критику со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ряда медийных персон. Как подчеркивает ВОЗ, у заболевания нет национальности, и оно не должно ассоциироваться с каким-либо государством.

Ранее Трамп заявлял, что «мир платит большую цену» за несвоевременное информирование мирового сообщества о коронавирусе. Совет по национальной безопасности администрации Трампа также подверг критике китайские власти, фактически обвинив их в сокрытии данных о вспышке. Представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на критику со стороны Вашингтона заявлял, что США пора прекратить перекладывание ответственности на других за то, что они попусту растратили время на подготовку к эпидемии.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.