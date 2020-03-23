Юрист Духина назвала способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Москва, 23 марта. Юрист Екатерина Духина назвала кредиты, по которым можно просить отсрочку из-за ситуации с коронавирусом.

Как пишет радио Sputnik, угроза распространения коронавируса во всем мире создала напряженность в ряде отраслей. В Москве указом мэра столицы Сергея Собянина ситуации придан статус чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства. Духина подчеркнула, что само по себе это никак не затрагивает обязанности заемщиков.

«Просто приход коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства. В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда влияет на ваши обязанности», — отметила юрист.

Тем не менее, сообщила она, ситуация с коронавирусом может дать возможность получить отсрочку по одному из видов кредитов. Это регламентируется вступившим в силу в прошлом году законом об «ипотечных каникулах». Платежи по ипотеке могут быть отсрочены, если заемщик сможет доказать, что пандемия сказалась на его материальном положении.

«Это может стать основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону. Это является основанием для получения отсрочки по кредиту», — сообщила Духина.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые выяснили, что заболевание возникает из-за коронавируса нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на четыре утра по московскому времени во всем мире зафиксировано более 335 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончался 14 641 человек, более 98 тысяч заболевших выздоровели.

По мнению ряда экспертов, коронавирус может иметь искусственное происхождение. Все более широкое распространение получает версия о том, что он был создан в одной из военных бактериологических лабораторий на территории США.