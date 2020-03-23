Минздрав Украины настаивает на введении чрезвычайного положения

Киев, 23 марта. Глава Минздрава Украины Илья Емец предложил ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

«Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — заявил министр здравоохранения.

По последним данным, на Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Трое пациентов скончались от осложнений.

Напомним, что украинское правительство ранее ввело карантин до 3 апреля во всех учебных заведениях страны, а также запретило массовые мероприятия. В Киеве был закрыт метрополитен, что привело к транспортному коллапсу в столице. Из-за ограничения движения многие врачи и медработники не могут добраться до места работы, так как проживают в отдаленных районах.

Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может временно вводиться в стране или в ее отдельных частях в связи с возникновением особо тяжких ситуаций природного или техногенного характера, создающих угрозу жизни и здоровью населения. На Украине данный режим вводится указом президента и дальнейшим утверждением в парламенте страны. Режим чрезвычайного действия может быть введен на срок от 30 до 60 дней.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что кризис, вызванный коронавирусом и падением цен на нефть, может поставить под вопрос дальнейшее существование Украины. Он утверждает, что страну впереди ждут еще более серьезные вызовы, спровоцированные мировым кризом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».