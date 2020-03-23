Минобороны РФ раскритиковало США за беспардонное разворовывание недр Сирии

Москва, 23 марта. Соединенные Штаты Америки разворовывают нефтяные ресурсы Сирии и с помощью санкций пытаются задушить ее экономику, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«США беспардонно разворовывают национальные недра республики. И при этом воспрещают импорт энергоресурсов в страну. Это противоречит международному гуманитарному праву и граничит с жестокостью и бесчеловечностью», — заявил Фомин.

Как отмечает заместитель главы Минобороны, Дамаск крайне нуждается в гуманитарной помощи, и Москва призывает весь мир к оказанию поддержки народу Сирии. По его словам, западные государства не намерены помогать сирийцам, взяв курс на удушение их экономики при помощи санкций.

Министерство обороны РФ ранее неоднократно сообщало о факте контрабанды сирийской нефти США. Штаты вывозят ресурсы Сирии в соседние страны, а конвои с нефтевозами охраняют американские военные и частные военные компании.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из ближневосточной страны. По его словам, большая часть усилий военных США сводится к «защите нефтяных месторождений». На деле же Вашингтон просто отрезал Дамаск от недр, законно принадлежащих Сирии.