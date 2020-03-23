Харви Вайнштейн подхватил коронавирус

Москва, 23 марта. Приговоренный к 23 годам тюрьмы голливудский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом нового типа.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил британский таблоид Daily Mirror. Собеседник издания рассказал, что Вайнштейн сдал анализ на коронавирус в тюрьме, тест показал положительный результат, после чего заключенного отправили на карантин.

Ранее стало известно, что в день вынесения приговора по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу Вайнштейну стало плохо, его доставили в больницу, но через некоторое время вернули в тюрьму. По данным издания Variety, госпитализация продюсера в тот раз не была связана с заражением коронавирусом.

Вайнштейн оказался в центре громкого скандала, когда десятки звезд Голливуда обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди тех, кто рассказал об этом — Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд и другие. На фоне нелицеприятной истории продюсера уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка инициировали в отношении него расследование, которое увенчалось обвинительным приговором. Сам Вайнштейн отвергал выдвинутые против него обвинения.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 343 случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончался 14 731 человек, более 97,3 тысячи заболевших выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на Украине предложили ввести чрезвычайное положение на фоне ситуации с распространением коронавируса.