Эксперты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в регионах РФ

Москва, 23 марта. Работники добывающей промышленности названы в числе получающих самые высокие зарплаты в российских регионах.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости, в 2019 году номинальные зарплаты в России выросли в среднем на 9,1% и составили около 41 тысячи рублей (с учетом НДФЛ). При этом в разных регионах страны отмечается неоднородная ситуация. Так, в Сахалинской области рост составил 15%, а в Хакасии чуть больше нуля.

Из проведенного анализа следует, что в 23 российских регионах самые высокие зарплаты в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Речь идет не только о нефти и газе, но и о металлических рудах, угле и других видах ресурсов.

В 30 субъектах РФ в тройку отраслей с самыми высокими заработками входит финансовая отрасль, преимущественно банковская сфера. В 14 регионах финансовые работники получают больше, чем занятые в других отраслях.

Отрасль «профессиональная, научная и техническая деятельность» является самой высокооплачиваемой в 17 регионах страны. Она включает в себя аудит, право, бухгалтерский учет, научную деятельность, сертификацию и другие. В трех субъектах наиболее высокие заработки сосредоточены именно в научной деятельности.

Эксперты отмечают, что в регионах со слабой экономикой самые высокооплачиваемые рабочие места сосредоточены в сфере государственной службы, а также в транспортной отрасли и энергетике.

Явным лидером по зарплатам стала Сахалинская область, где работник в области добычи нефти и газа может рассчитывать на 350 тысяч рублей в месяц, что в два раза превышает заработок в самой доходной отрасли в Москве.

Российская столица располагается на втором месте с зарплатой до 200 тысяч рублей в финансовой сфере. Здесь доходными являются также места в IT-отрасли и торговле.

Третью позицию занимает Ямало-Ненецкий автономный округ со средними зарплатами в области добычи нефти и газа в районе 150 тысяч рублей. На четвертом месте — Петербург, где лидирует отрасль IT со средним показателем в 145 тысяч в месяц.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что самые высокие зарплаты в среднем по региону вне зависимости от сферы деятельности получают жители Чукотки.